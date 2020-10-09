Величина структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ незначительно уменьшилась в сентябре, свидетельствуют данные очередного выпуска комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В среднем за сентябрьский период усреднения обязательных резервов величина структурного профицита ликвидности снизилась по сравнению с августовским периодом усреднения на 0,1 трлн рублей и составила 1,8 трлн рублей. На начало октября его величина уменьшилась на 0,2 трлн рублей до 1,4 трлн», — указано в материале.

«Снижение профицита ликвидности к началу октября связано с увеличением, хотя и меньшими темпами, объема наличных денег в обращении и ростом величины обязательных резервов, в том числе в результате валютной переоценки обязательств кредитных организаций», — поясняют в ЦБ.

Операции по бюджетному каналу оказали близкое к нейтральному влияние на ликвидность, добавляет регулятор.

«Запасы валютной ликвидности в банковском секторе, согласно различным индикаторам, оставались вблизи уровней августа. Нерезиденты в течение первой половины периода усреднения наращивали длинные позиции по рублю, увеличивая размещение рублей в сегменте «валютный своп», однако во второй половине периода усреднения снова заняли короткую позицию, что могло быть связано с ростом геополитической напряженности», — отмечается также в обзоре.



Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 1,4—2 трлн рублей.

