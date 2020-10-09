Инвесторы в сентябре выходили из рисковых активов из-за опасений усиления распространения коронавируса и возможного повторного закрытия экономик. На эту тенденцию указывает Банк России в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В сентябре на мировых финансовых рынках наблюдался risk-off (период неприятия риска. — Прим. Банки.ру). Из-за опасений усиления распространения коронавируса и возможного повторного закрытия экономик инвесторы выходили из рисковых активов и покупали более надежные, что было наиболее заметно по укреплению доллара США к большинству валют и росту доходности высокорисковых корпоративных облигаций США с одновременным снижением доходности бумаг высоконадежных эмитентов. Негативный внешний фон и рост геополитических рисков отразились и на российском рынке», — констатирует регулятор.

«Курс рубля за месяц снизился на 4,8% до 77,63 рубля за доллар США. На пике (29 сентября) курс ослаблялся по сравнению с началом месяца на 8%. Основными драйверами были общее снижение валют стран с формирующимся рынком и снижение спроса на рисковые активы. Индекс валют стран с формирующимся рынком JP Morgan за месяц снизился на 1,7% (на минимуме — на 3,3%). Вклад геополитических факторов в отдельные дни увеличивался, но затем его влияние ослабевало, и он возвращался к прежним значениям и, как следствие, большую часть месяца оставался стабильным. В наиболее волатильные дни (23—25 сентября) крупнейшими покупателями валюты были иностранные инвесторы, которые за три торговых дня приобрели валюту почти на 4 млрд долларов США (на биржевом и внебиржевом рынках)», — говорится в обзоре.

Там отмечается, что кривая доходности российских облигаций федерального займа выросла по всей длине, что «было связано с рядом факторов: некоторым ускорением инфляции, ростом геополитической напряженности и риск-премии России в условиях повышенной волатильности на валютном рынке». Несмотря на это, Минфин России перевыполнил план заимствований на III квартал, разместив бумаги на 1,24 трлн рублей при плане в 1 трлн. Вложения иностранных инвесторов в ОФЗ сократились на 42,8 млрд рублей, что является максимальным месячным оттоком с апреля 2020 года (но тогда отток составил около 300 млрд рублей).



Индексы акций в большинстве стран снизились, в том числе в России индекс Мосбиржи уменьшился на 2%, индекс РТС — на 6,4%. «Более существенного снижения индексов акций не произошло из­-за значительного роста котировок акций отдельных эмитентов», — уточняют в ЦБ, приводя в качестве примера такие компании, как «Тинькофф», «Яндекс», «Детский мир», X5 Retail Group.