Главного исполнительного директора Банка непрофильных активов, созданного на базе «Траста», Михаила Хабарова, задержанного по подозрению в мошенничестве, доставили в Пресненский суд Москвы для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Хабаров доставлен в суд», — сказала пресс-секретарь, отметив, что ходатайство следствия о мере пресечения еще не поступило.

Как ожидается, следствие будет добиваться его ареста.