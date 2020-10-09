Новикомбанк, выступающий опорным банком госкорпорации «Ростех», за шесть месяцев 2020 года получил прибыль по МСФО в размере 7,94 млрд рублей, что на 74% выше результата за аналогичный период 2019-го. Такие данные банк представил в пятницу.

В частности, сообщается, что чистый процентный доход банка увеличился на 7,58% до 8,49 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года активы Новикомбанка выросли на 7,5% до 509,27 млрд рублей. Основным драйвером роста активов стал кредитный портфель, который по итогам указанного периода увеличился на 22% до 395,65 млрд рублей.



Капитализация прибыли обеспечила рост собственных средств банка на 32,6% до 52,07 млрд рублей.