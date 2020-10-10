Возвращение обязательного удаленного режима работы в Москве привело к снижению спроса москвичей на микрозаймы: доля их заявок в общем объеме снизилась сразу на 2 процентных пункта — до 7,5%, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости, и комментария к нему.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в городе. Согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на «удаленку» не менее 30% работников, в том числе всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение — сотрудники, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации).

«На этом фоне в столичном регионе наблюдается сокращение спроса со стороны заемщиков на услуги сервисов альтернативного кредитования… Исследование показало, что по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе доля займов московских заемщиков в общем объеме снизилась сразу на 2 процентного пункта — с 9,5% до 7,5%», — подсчитали аналитики IDF Eurasia.

Кроме того, по данным компании, для москвичей также оказалось характерно уменьшение средней суммы запрашиваемых средств: если в период 28 сентября по 2 октября она составляла порядка 13 700 рублей, то за период с 5 по 9 октября показатель снизился до 12 400 рублей. Также уменьшился и средний срок, на который запрашивались средства — с 22 до 17 дней, указали эксперты.

«Мы видим прямую корреляцию между массовым переводом москвичей на удаленную работу и снижением среди них спроса на микрофинансовые услуги. Это объясняется изменением поведения данных заемщиков в повседневной жизни — в условиях работы из дома они сокращают потребление в целом», — сделала вывод гендиректор компании Ирина Хорошко.