Кредитный продукт от Россельхозбанка «Агростарт» предназначен для финансирования создаваемых фермерских хозяйств. Воспользоваться предложением банка можно будет уже до окончания 2020 года.

«Роль фермерских хозяйств в России увеличивается. В 1992 году их доля в производстве сельхозпродукции составляла 1%. К 2020 году она достигла 14%. Ожидается дальнейший рост показателя. Основная задача данного кредитного продукта — содействовать созданию новых крестьянских (фермерских) хозяйств», — говорится в релизе.

«Агростарт» позволяет получить до 5 млн рублей на инвестиционные и текущие цели, при этом доля собственных средств заемщика должна быть не ниже 50% стоимости финансируемого проекта. Максимальный срок кредитования на инвестиционные цели (приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, объектов недвижимости, предназначенных для производства, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, техники, оборудования) — до десяти лет. При использовании на текущие цели — не более двух лет.

В банке напоминают, что с 1 сентября в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской и Московской областях действует образовательный проект «Школа фермера». Он создан, чтобы давать все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.