Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров прорабатываются, сообщили в пресс-службе Минтруда. Об этом пишут «Известия» . По оценке «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, при возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой — от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Соответствующее решение было принято из-за перманентной проблемы дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета. На прошлой неделе после встречи президента РФ Владимира Путина с главами политических фракций в ГД он поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации, что отвечало бы задаче социальной справедливости.

В Совфеде оценили затраты на возможную индексацию пенсий работающих пенсионеров Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, после принятия поправок в Конституцию возникла коллизия, которая зафиксировала в Основном законе ежегодную индексацию без конкретизации, о какой категории пенсионеров идет речь. Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев заявил, что фракция партии в Госдуме направила правительству свои предложения о возобновлении индексации работающим пенсионерам.

Как считают эксперты, отменять индексацию не стоило изначально, также установлен определенный возраст, который вместе со стажем и величиной индивидуального пенсионного коэффициента выступает основанием для назначения пенсии. И многие люди просто вынуждены работать, чтобы иметь возможность компенсировать эффект от размера пенсий. По мере старения населения рынок труда начнет все больше нуждаться в людях старшего возраста, а любые ограничения на доходы пенсионеров толкают людей или с рынка труда, или в тень, считают эксперты. По их мнению, перед принятием этого решения необходимо определить источник дополнительных расходов, поскольку внутри пенсионной системы таких ресурсов просто нет.