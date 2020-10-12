Проект федерального бюджета на ближайшие три года, внесенный правительством в Госдуму, исходит из умеренно оптимистического сценария развития событий в стране, пишет РБК . На это указал вице-президент Национального исследовательского университета (НИУ) «Высшая школа экономики», доктор экономических наук Лев Якобсон. В проекте бюджета предусмотрено «не просто восстановление докризисных условий экономической жизни, а их существенное улучшение», в частности, рост экономики должен составить более 3% в год, указал Якобсон. Среди резервов — улучшение условий, в которых действует бизнес, опора на инновации и «особенно на человеческий капитал».

По словам вице-президента ВШЭ, в проекте федерального бюджета возможно прописать «более информативные указания на меры», которые будут приняты ради повышения темпов роста экономики, а также «оценки конкретных эффектов таких мер». Так, поспособствовать более быстрому экономическому росту может более широкое использование мер целевой поддержки наиболее перспективных бизнесов, углубление цифровизации экономики, увеличение финансирования образования.

Задорнов: банковская система с превысившими ВВП активами выдержит новый карантин По словам главы «Открытия», банковская система переживает «коронакризис» лучше, чем ожидалось: в частности, активы банковской системы из-за сокращения экономики впервые в истории превысили номинальный объем ВВП России.

В проекте федерального бюджета предлагается урезать расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения. Так, в 2021 году на эти цели предлагается направить 486,1 млрд рублей, что на 6,3% (или 32,8 млрд) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета, а в 2022-м — 514,4 млрд (минус 4,8%). Правительство намерено увеличить ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» в 2021 году на 11,8%, до 27,5 млрд рублей, а в 2022-м — на 7,7% (до 27 млрд).

Социальные расходы увеличиваются на 8% (по сравнению с докризисным планом) в 2021 году и на 10% в 2022-м. В следующем году 27% всех бюджетных расходов (5,8 трлн рублей) будет проходить по социальному разделу, а внутри него больше половины — это трансферты Пенсионному фонду. Раздел «Национальная экономика» (включающий в себя расходы на поддержку отраслей и космонавтики) в 2021 году обойдет по объему ассигнований «Национальную оборону» — 3,37 трлн рублей против 3,11 трлн.