Проект федерального бюджета на ближайшие три года, внесенный правительством в Госдуму, исходит из умеренно оптимистического сценария развития событий в стране, пишет РБК. На это указал вице-президент Национального исследовательского университета (НИУ) «Высшая школа экономики», доктор экономических наук Лев Якобсон. В проекте бюджета предусмотрено «не просто восстановление докризисных условий экономической жизни, а их существенное улучшение», в частности, рост экономики должен составить более 3% в год, указал Якобсон. Среди резервов — улучшение условий, в которых действует бизнес, опора на инновации и «особенно на человеческий капитал».
По словам вице-президента ВШЭ, в проекте федерального бюджета возможно прописать «более информативные указания на меры», которые будут приняты ради повышения темпов роста экономики, а также «оценки конкретных эффектов таких мер». Так, поспособствовать более быстрому экономическому росту может более широкое использование мер целевой поддержки наиболее перспективных бизнесов, углубление цифровизации экономики, увеличение финансирования образования.
По словам главы «Открытия», банковская система переживает «коронакризис» лучше, чем ожидалось: в частности, активы банковской системы из-за сокращения экономики впервые в истории превысили номинальный объем ВВП России.
В проекте федерального бюджета предлагается урезать расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения. Так, в 2021 году на эти цели предлагается направить 486,1 млрд рублей, что на 6,3% (или 32,8 млрд) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета, а в 2022-м — 514,4 млрд (минус 4,8%). Правительство намерено увеличить ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» в 2021 году на 11,8%, до 27,5 млрд рублей, а в 2022-м — на 7,7% (до 27 млрд).
Социальные расходы увеличиваются на 8% (по сравнению с докризисным планом) в 2021 году и на 10% в 2022-м. В следующем году 27% всех бюджетных расходов (5,8 трлн рублей) будет проходить по социальному разделу, а внутри него больше половины — это трансферты Пенсионному фонду. Раздел «Национальная экономика» (включающий в себя расходы на поддержку отраслей и космонавтики) в 2021 году обойдет по объему ассигнований «Национальную оборону» — 3,37 трлн рублей против 3,11 трлн.
По оценкам АКРА, к середине 2021 года объем всех потерь, вызванных пандемией и накопленных на балансах банков, составит порядка 1,5 трлн рублей.