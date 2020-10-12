📰 У клиентов МФО появилась виртуальная карта лояльности в рамках проекта кешбэка «Скрепка», пишет «Коммерсант» . При оплате ею продуктов и товаров повседневного спроса определенных брендов как в сетевых магазинах, так и в торговых точках «у дома» на карту возвращается до 25% от потраченной суммы. Эти средства имеют целевое назначение — погашение задолженности по займам МФО партнеров «Скрепки». Весь полученный кешбэк автоматически направляется на погашение займа.



📰 Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала NBC назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни, пишет РБК . Им является сверхэффективная и при этом доступная вакцина от COVID-19. По его словам, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном счете покончить с ним. В июле он выразил уверенность, что человечество сможет победить коронавирус, но отметил, что это получится сделать, только если лекарство от болезни станет общедоступным.

📰 В России предлагают запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП, чтобы этим не пользовались мошенники, пишут «Известия» . Такую поправку в Гражданский кодекс намерены внести депутаты Госдумы от «Единой России». По их словам, известны уже сотни случаев обмана россиян, которые получили бы от страховой гораздо больше средств, если бы требовали возмещение сами, а не отдавали эту возможность юристам. Юристы считают, что эту инициативу пролоббировали страховые компании, чтобы исключить посредников с рынка и занижать суммы выплат гражданам, которые не сумеют отстоять свои права.

📰 Минстрой выпустил приказ, по которому в сметной стоимости объектов вновь появится строка о затратах на страхование, пишет «Коммерсант» . После ее исчезновения в 2014 году страховые компании потеряли рынок объемом в 40 млрд рублей. Теперь их потенциальные сборы оцениваются лишь в 20 млрд рублей — новые тарифы будут существенно ниже ставок шестилетней давности. По словам экспертов, по сути, интересы застройщиков и страховщиков сошлись, раздувать сметы по госстройкам уже не получится так, как раньше, поэтому Минстрой вернул строку «страхование» в приказ.

📰 Власти обязали столичные компании перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников — с 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять данные этих сотрудников, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности. По мнению юристов, у Москвы нет полномочий запрашивать у работодателей персональные данные работников, пишет РБК . При этом обработка персональных данных обычно производится с согласия человека, который ими владеет, но в некоторых случаях оно не требуется. В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что информация, которую компании должны предоставить о переведенных на «удаленку» сотрудниках, не относится к персональным данным.

📰 Швейцарский банк Credit Suisse расширяет команду, предоставляющую услуги Wealth Management для российских клиентов, за счет сотрудников BNP Paribas, пишет «Коммерсант» . По словам источников, в банк переходят восемь бывших сотрудников BNP Paribas под руководством Нонны Ушениной. Работать команда будет из Женевы. Желание работать с российскими клиентами из Швейцарии банкиры связывают не с пандемией, а с юридическими вопросами.

📰 Morgan Stanley покупает одну из старейших фирм по управлению инвестициями, пишут «Ведомости» . Сделка по приобретению Eaton Vance будет профинансирована акциями и денежными средствами. Акционеры Eaton Vance получат 28,25 доллара и 0,5833 акции Morgan Stanley за каждую из своих акций. Фондовые рынки благосклонно восприняли сообщение о сделке: акции Morgan Stanley выросли на 1%, Eaton Vance – на 48%. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами и, как рассчитывают стороны, будет завершена во II квартале 2021 года.

📰 Крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии, пишет РБК . NCB купит Samba за почти 15 млрд долларов, что станет крупнейшим слиянием в 2020 году. Активы объединенного предприятия оценивают в 220 млрд долларов. Ожидается, что слияние принесет новой компании около 800 млн риалов ежегодно (более 213 млн долларов). Сделка должна быть закрыта в первой половине 2021 года и будет сопровождаться перестановками в руководстве. Она нужна Эр-Рияду для воплощения стратегии «Видение 2030» по диверсификации экономики.

📰 На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за полгода объема иностранных инвестиций, пишет «Коммерсант» . По данным Emerging Portfolio Fund Research, из российских фондов акций было выведено почти 150 млн долларов. Международные инвесторы обеспокоены усилившимися геополитическими рисками на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также роста налоговой нагрузки на российские добывающие компании. В таких условиях скорого возвращения иностранных инвесторов на российский рынок не стоит ждать, предупреждают портфельные управляющие.