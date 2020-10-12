Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили, как долго коронавирус не погибает на различных поверхностях при той или иной температуре. Результаты исследования, опубликованные в журнале Virology Journal, приводит ТАСС.

Ученые пришли к выводу, что на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах (как бумажных, так и сделанных из полимерных материалов) вирус при температуре 20 градусов Цельсия может оставаться жизнеспособным до 28 дней. Когда воздух нагревали до 30 градусов Цельсия, вирус сохранялся на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибал за несколько суток. При этом пористые поверхности (эксперты протестировали, в частности, хлопковую ткань) в этом отношении оказались менее опасными, чем гладкие.

В научном центре предупредили, что мобильные телефоны могут служить источником распространения инфекции, так как эти устройства, поверхность которых изготовлена из непористых материалов, часто не подвергаются надлежащей обработке.

В свою очередь группа исследователей из японского Медицинского университета Киото установила, что коронавирус нового типа может сохраняться на коже человека и представлять опасность в течение приблизительно девяти часов. Это примерно в пять раз превышает такой же показатель у вирусов гриппа. Данные подобного рода получены учеными впервые, сообщила в понедельник на своем интернет-сайте цитируемая ТАСС газета Asahi.

В ходе экспериментов исследователи из Киото поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. При этом они следили за скоростью их исчезновения. Вирусы гриппа в процессе эксперимента исчезали с кожи человека через один-два часа. В то же время коронавирусы держались на ней от шести до 11 часов, в среднем — девять часов.

Эксперименты также показали, что обработка 80-процентным раствором этанола позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы. Установлено также, что их количество можно уменьшить в 100 раз, даже если просто мыть руки под проточной водой. Если же руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов. Эффект еще сильнее повысится в случае обработки вымытых рук спиртовым антисептиком, утверждают специалисты университета.



Ранее в ходе других экспериментов было установлено, что коронавирус нового типа может сохраняться на металлических или пластиковых поверхностях в течение нескольких дней, отмечает Asahi.