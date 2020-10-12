Индекс Мосбиржи показал неоднозначную динамику в начале торгов понедельника, индекс РТС — негативную, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи, начавший торги с едва заметного прироста (значение на открытии составило 2 834,33 пункта против 2 834,09 на закрытии предыдущей сессии), потерял 0,18% и равнялся 2 828,89 пункта. Индекс РТС начал сессию в «красной зоне» и на указанный момент времени был в минусе на 0,6% — на уровне 1 157,31.



По состоянию на 10:14 индекс Мосбиржи пытался расти, прибавляя 0,04%, а индекс РТС оставался в минусе, теряя 0,51% (значения равнялись 2 835,29 и 1 158,35 пункта соответственно).

К 10:19 рост индекса Мосбиржи ускорился до 0,31%, а снижение индекса РТС замедлилось до 0,24%.



«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое в конце прошлой недели сдержанное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом торгов она предположила, что «утром российские фондовые индексы могут попытаться выйти в плюс ввиду преимущественно оптимистичных настроений за рубежом, но уверенного роста ждать едва ли стоит. Немного лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков ввиду скачка золота в район 1 930 долларов за унцию. Нефтяные цены так и не преодолели важных среднесрочных сопротивлений, что будет способствовать сохранению давления на сектор». «Предстоящая неделя отметится для российских бирж публикацией производственных результатов ряда компаний за III квартал, которые, вероятно, покажут улучшение ситуации и локально поддержат настроения», — полагает эксперт.