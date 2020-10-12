Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 13 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,09 рубля (плюс 32 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 91,08 рубля (плюс 27 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается преобладание продаж в рубле. По его словам, американская валюта закрепилась ниже 77,5 рубля, однако в рамках предстоящей недели, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть и снижения аппетита к рисковым активам, она может предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5—80 рублей.

«Пятницу пара доллар/рубль завершила на поддержке 76,7, где проходит нижняя граница восходящего канала от начала июня. Ждем, что эта отметка будет серьезно протестирована на прочность, а в случае ее пробоя целью роста рубля станет район 75 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.