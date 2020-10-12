Банк России вынес в понедельник, 12 октября, восемь постановлений о привлечении двух страховщиков к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Шесть постановлений в отношении «Росгосстраха» и два в отношении «АльфаСтрахования» вынесены по части 3 статьи 13.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством». Постановления пока не вступили в законную силу.

«Адресат» санкций ЦБ (должностное или юридическое лицо) не уточняется, но указано, что все постановления предусматривают штрафы. Штраф для должностных лиц по указанной части статьи 13.25 КоАП может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс.

Регулятор ранее уже неоднократно выносил аналогичные постановления в отношении обеих компаний.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.