Банки РФ на 8 октября заключили 224,4 тыс. ипотечных договоров на 630,8 млрд рублей по госпрограмме, предполагающей выдачу ипотеки по ставке 6,5%. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

«По состоянию на 8 октября 2020 года банками по данной программе одобрено около 500 тыс. заявок, заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей», — цитирует пресс-служба слова Моисеева. Он также отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась эффективной поддержкой рынка ипотеки и жилья в период пандемии и ее предлагается продлить до конца 2021 года, а объем выдачи кредитов увеличить с 900 млрд до 2,8 трлн рублей.

Программа покупки жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% на срок до 30 лет длится до 1 ноября.