Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», сообщил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

Как напоминает РБК , в прошлом году Нобелевку по экономике получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций, она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2020 году он составляет 10 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969—2019 годах премия была присуждена 51 раз. Всего премию получили 84 человека, причем только 25 лауреатов были удостоены ее единолично; 19 раз премия делилась между двумя и семь раз — между тремя лауреатами.



Нобелевская премия по экономике — самая «возрастная», средний возраст ее лауреатов составляет 67 лет, а самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет «за создание основ теории оптимальных механизмов».