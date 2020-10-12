Доля онлайн-торговли в РФ может вырасти с 6,1% в 2019 году до 9,2% по итогам 2020-го, в том числе за счет влияния пандемии на каналы продаж. Об этом говорится в материалах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

«По итогам 2020 года доля интернет-торговли в России, по предварительным прогнозам, составит 9,2% от общего товарооборота», — считают эксперты.

По их прогнозам, влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,5 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.

Согласно данным АКОРТ, по результатам первого полугодия 2020 года доля e-commerce в России выросла до рекордных 10,9% от совокупного оборота розничной торговли против 6,1% в 2019-м. «Для России это исторический показатель. Во время пандемии развитие e-commerce стало одним из главных трендов в ретейле, поскольку для целого ряда товарных категорий онлайн оказался единственным возможным каналом продаж», — говорится в материалах АКОРТ.

Среди других факторов развития онлайн-продаж эксперты назвали появление новых клиентов в этом сегменте, коллаборацию каналов продаж, новые партнерства в сфере e-commerce, а также переквалификацию розничного торгового персонала под потребности онлайн-канала.