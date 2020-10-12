Банк России представил новые памятные монеты из недрагоценных металлов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 12 октября выпускаются в обращение монета номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и монета номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда».

На первой монете (на оборотной стороне) изображены два медицинских работника, женщина и мужчина, в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты — 5 млн штук.



На десятирублевой монете изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — эмблема Министерства транспорта РФ; вверху по окружности имеется надпись: «Человек труда». Тираж монеты — 1 млн штук.