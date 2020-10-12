Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), одобрил бюджетную поддержку Белоруссии в объеме 500 млн долларов США, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Средства предоставляются сроком до десяти лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

«Финансовый кредит из средств ЕФСР будет направлен на поддержку реализации программы правительства и Национального банка Республики Беларусь по противодействию влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, а также будет способствовать поддержанию валовых международных резервов страны», — говорится в релизе.