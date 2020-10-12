Нацбанк Киргизии отменил введенный на фоне беспорядков запрет на трансграничные финансовые операции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе финансового регулятора.

«Национальным банком 12 октября 2020 года принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи», — сообщил представитель пресс-службы.

Также с 9:00 (6:00 мск) 13 октября коммерческие банки будут принимать все входящие платежи в пользу коммерческих банков Киргизии и их клиентов.

Беспорядки в Киргизии начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов.

