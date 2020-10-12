Почти половина российских туристов (46%) не работают во время отпуска, остальным приходится это делать, сообщает сервис OneTwoTrip.

Согласно опросу, 27% из тех, кто не занимается рабочими вопросами на отдыхе, объясняют это желанием качественно отдохнуть, а 19% говорят, что их полностью заменяют коллеги.

При этом 41% респондентов признались, что им приходится работать: 23% из них готовы на это при острой необходимости, 14% приходится решать рабочие вопросы в поездках, 4% опрошенных выбирают это добровольно, так как любят все контролировать. Еще 13% ответили, что все зависит от задачи — иногда можно и отвлечься от отдыха.

Мужчины больше женщин любят контролировать рабочие вопросы в отпуске: они выбирали этот вариант в 6% случаев (женщины — в два раза реже). Кроме того, мужчины чаще готовы работать при острой необходимости (29% отметили этот ответ, тогда как среди женщин — только 21%). Также выяснилось, что коллеги чаще могут полностью заменить во время отпуска женщин: они отмечали это в 22% случаев (мужчины — только в 12%).