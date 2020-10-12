Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Севергазбанка на уровне «ruА-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, умеренно высоким качеством активов, комфортной позицией по ликвидности, а также приемлемой оценкой уровня корпоративного управления. Умеренно позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает высокая вероятность оказания финансовой поддержки банку в случае необходимости со стороны собственника (АО «НПФ Газфонд»), являющегося одним из крупнейших пенсионных фондов на российском рынке и лидером рынка негосударственного пенсионного обеспечения», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляют высоконадежные, но низкодоходные средства, размещенные в Банке России и НКЦ (46% валовых активов на 1 сентября 2020 года), на розничный кредитный портфель приходится порядка 17% активов, на ссуды юрлиц и ИП — 13% активов.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за период с 1 сентября 2019-го по 1 сентября 2020-го среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 16%, ликвидными активами (LAT) — 62%).

