Предприниматели в последние дни действия кредитных каникул активизировались с заявлениями на реструктуризацию, говорится в очередном выпуске информационного бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

«За период с 24 сентября по 7 октября поступило более 5 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов. Предприниматели решили воспользоваться последними днями их обязательного приема по федеральному закону № 106-ФЗ. 30 сентября прием заявлений на кредитные каникулы в соответствии с законом завершился. Однако Банк России рекомендовал банкам до 31 декабря 2020 года продолжать реструктуризацию кредитов граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также субъектов МСП по собственным программам кредитных организаций», — говорится в обзоре регулятора.

Всего с 20 марта по 7 октября субъекты МСП направили в банки 148,3 тыс. заявлений на реструктуризацию. Удовлетворено 91,4 тыс. заявлений на общую сумму 792,4 млрд рублей.

Число заявлений граждан на реструктуризацию кредитов продолжает снижаться: с 24 сентября по 7 октября банки получили 54 тыс. заявок против 63 тыс. за предыдущие две недели. Всего с 20 марта по 7 октября граждане направили 2,88 млн заявлений, 98,1% которых уже рассмотрено. Удовлетворено 1,7 млн обращений.