В сентябре 2020 года месячный прирост потребительских цен (по оценке с поправкой на сезонность) снизился до 0,25% по сравнению с 0,38% в августе, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

«Уменьшился месячный прирост цен на продовольствие, отражая высокую насыщенность рынка, практически не изменились цены на услуги. При этом темп удорожания непродовольственных товаров продолжил повышаться, в том числе под влиянием ослабления рубля», — говорится в комментарии регулятора.

Годовая инфляция увеличилась на 0,09 процентного пункта, до 3,67%, преимущественно за счет прироста цен на непродовольственные товары, импортируемые или с заметной импортной составляющей в цене. Годовой темп удорожания услуг снизился, вернувшись к уровню июля в том числе благодаря выполнению вузами рекомендаций Минобрнауки России по сохранению платы за обучение на прошлогоднем уровне. Годовая продовольственная инфляция увеличилась незначительно за счет эффектов базы.



По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021-м и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.