Государственный долг регионов по итогам 2020 года увеличится примерно на 300 млрд рублей, сообщил первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин в интервью «Известиям» .

«По итогам года ожидаем увеличение госдолга примерно на 300 миллиардов рублей. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 триллиона рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов. Показатель достаточно низкий», — отметил Горнин.

По его словам, сейчас на счетах регионов остатки почти на 2 трлн рублей, из которых около 1,4 трлн — на депозитах 18 субъектов. Такой показатель говорит о том, что некоторые субъекты чувствуют себя сегодня уверенно, что положительно для устойчивости экономики в целом, сообщил первый замглавы Минфина.

«Некоторые губернаторы в целом готовы к наращиванию госдолга. Однако, несмотря на сравнительно устойчивое финансовое положение, нужно ответственно подходить к долговой политике. Перечеркнуть одним решением многолетний выход на невысокий уровень долга — 22% в среднем по субъектам относительно собственных доходов — было бы абсолютно неправильно», — пояснил он и добавил, что Бюджетный кодекс допускает превышение уровня госдолга и дефицита бюджета при борьбе с коронавирусом.

Минфин согласился смягчить регионам ограничения на рост долгов Ранее регионы, имеющие бюджетные кредиты, жаловались на Минфин в связи с ограничениями на увеличение заимствований, из-за которых им не хватает средств для финансирования антикризисных мероприятий и расходов на борьбу с коронавирусом.

Инвестиции, по его словам, придут с рынка — в основном от банков с государственным участием. «В этом нет ничего страшного. Проценты по кредитам падают — сейчас стоимость денег для регионов на исторических минимумах. У нас действует правило, по которому субъекты могут занимать под ставку Центробанка плюс 1%. Сначала казалось, что такая рекомендация, прямо скажем, плохо вписывается в рыночные отношения. Но это сработало: у 99% регионов нет проблем с привлечением средств на таких условиях. И у губернаторов есть возможность получить казначейские кредиты на покрытие кассовых разрывов — общий лимит пока заложен на уровне 320 миллиардов рублей. Коллеги уже предложили увеличить сроки кредитования до 240 дней. Думаю, мы пойдем на это», — заявил Горнин.