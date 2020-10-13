Ежемесячный восстановительный рост выдачи кредитов наличными, который наблюдался после первой волны коронавируса, прекратился в сентябре. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Так, количество выданных новых кредитов снизилось на 5% по сравнению с августом текущего года и на 13% по сравнению с сентябрем 2019 года и составило 1,34 млн кредитов. За III квартал текущего года банки выдали 4 млн кредитов наличными.

Как отмечает ОКБ, сокращение кредитования по сравнению с августом наблюдается практически везде, кроме Краснодарского края (+1%) и Приморского края (+2%). В Москве выдачи сократились на 2%, в Московской области – на 3%, а в Санкт-Петербурге – на 1%.

Сокращение выдач кредитов наличными обусловлено сезонным фактором – выдачи в августе в большинстве предыдущих годов были выше, чем в сентябре, отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Также поддержку кредитованию перестал оказывать эффект отложенного спроса, который был исчерпан за июль-август. Банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне второй волны пандемии, что будет определять их кредитную политику в ближайшие месяцы, считает Александрович.