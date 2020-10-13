Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных и металлургических компаний негативно скажется на доходах Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Коми и Иркутской области, сообщил первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин в интервью «Известиям» .

«Повышение нагрузки на нефтяников и металлургов приведет, по нашим расчетам, к снижению доходов на 47 миллиардов рублей. Но в этом году были понижены ставки страховых взносов для МСП с 30% до 15%, что должно увеличить налог на прибыль для регионов на 40 миллиардов. В итоге — минус, но в списке пострадавших будут в основном обеспеченные субъекты — ЯНАО, Татарстан, Коми, Иркутская область и другие», — заявил Горнин.

По его словам, что касается маневра в IT, то он затронет города-миллионники, у которых бюджеты достаточно сбалансированы.

«Так или иначе, мы предусмотрели на следующий год дополнительный транш поддержки в 100 миллиардов рублей, который распределим в том числе с учетом выпадающих доходов. Он будет распределяться уже по итогам первого – второго кварталов 2021 года. Методика будет публично обсуждаться», — отметил первый замглавы Минфина.