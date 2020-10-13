В Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров, пишет «Российская газета». Проект соответствующего федерального закона уже проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии.

По словам профессора Академии труда и социальных отношений Натальи Локтюхиной, речь идет о расширении функционала общероссийской базы вакансий «Работа в России». Теперь с ней будут взаимодействовать и организации, предоставляющие образовательные услуги с целью трудоустройства.

Как считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» Фарида Мирзабалаева, внедрение цифровой платформы важно для сокращения дисбаланса в спросе и предложении на рынке труда. Было бы логично, если бы бюджетные рабочие места частично финансировались работодателями, вся информация могла бы быть аккумулирована на цифровой платформе, считает она.

Минтруд предлагает направлять безработных на переподготовку дистанционно

Количество официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда, составляет более 3,6 млн человек.