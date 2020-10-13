В Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров, пишет «Российская газета» . Проект соответствующего федерального закона уже проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии.

По словам профессора Академии труда и социальных отношений Натальи Локтюхиной, речь идет о расширении функционала общероссийской базы вакансий «Работа в России». Теперь с ней будут взаимодействовать и организации, предоставляющие образовательные услуги с целью трудоустройства.

Как считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» Фарида Мирзабалаева, внедрение цифровой платформы важно для сокращения дисбаланса в спросе и предложении на рынке труда. Было бы логично, если бы бюджетные рабочие места частично финансировались работодателями, вся информация могла бы быть аккумулирована на цифровой платформе, считает она.