Количество компаний, размещающих вакансии на портале «Работа.ру», в сентябре увеличилось на 13% по отношению к августу и на 77% по отношению к сентябрю 2019 года. Наибольший рост числа вакансий в сентябре был заметен в сфере услуг, свидетельствуют результаты исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«В сервисе «Работа.ру» количество компаний, размещающих вакансии, в сентябре увеличилось на 13% по отношению к августу и на 77% по отношению к сентябрю 2019 года. Активнее всего сотрудников искали в Москве и Московской области, Челябинске, Краснодарском крае, Новосибирске, Свердловской и Нижегородской областях», — говорится в исследовании.

Отмечается, что наибольший рост числа вакансий заметен в сфере услуг: доля вакансий в ней увеличилась на 17 процентных пунктов. В отрасли торговли предложений стало больше на 14 п. п., также значительно выросла доля предложений для студентов (стажировок) — на 8 п. п.

«Чаще всего на «Работе.ру» в сентябре искали специалистов в отрасли транспорта и логистики, производства и агропрома, в сфере услуг, торговли и офисных служб. На рынок труда в августе значительно повлиял сезон отпусков. Снижение активности соискателей произошло во всех отраслях. При этом к сентябрю соискательская активность начала расти: количество новых резюме по отношению к августу выросло на 17%», — подчеркнули авторы исследования.

При этом россияне чаще всего искали работу водителями, продавцами, разнорабочими, охранниками. В пятерку самых популярных среди соискателей профессий попали и курьеры. Общее количество откликов на вакансии выросло на 10%. Рекордсмены по количеству откликов — водители, кассиры, продавцы, охранники и операторы.



Сервис «Работа.ру», входящий в экосистему «Сбера», проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 160 тыс. новых резюме, опубликованных в сентябре.