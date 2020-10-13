Американская экономика с учетом долгосрочных последствий потеряет более 16 трлн долларов из-за пандемии. Такая оценка, как передает ТАСС, приводится в статье бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, опубликованной в понедельник в периодическом издании Американской медицинской ассоциации.

Как указывают эксперты, в своих расчетах они учитывают потери производительности в США «в течение последующего десятилетия», а также экономический ущерб, который был получен из-за заболевания и смерти американцев. «Общий показатель оценивается более чем в 16 трлн долларов, это примерно 90% от годового ВВП США. Для семьи из четырех человек потери будут оцениваться почти в 200 тыс. долларов. Примерно половина от этой суммы — это потерянные из-за вызванной COVID-19 рецессии доходы», — пишут Саммерс и Катлер.

Они отмечают, что в своих расчетах исходили из «оптимистического предположения», согласно которому распространение вируса в США удастся «значительно сдержать к осени 2021 года».

По мнению экономистов, пандемия «является самой серьезной угрозой процветанию и благополучию США со времен Великой депрессии». Как полагают Саммерс и Катлер, экономический ущерб от распространения вируса будет более серьезным, чем от «обычных рецессий и войны в Ираке». По словам экспертов, экономические убытки от пандемии в США можно сравнить с теми, которые в перспективе причинит изменение климата.

Саммерс является почетным президентом Гарвардского университета. Он занимал пост министра финансов США в 1999—2001 годах. В 2009—2011 годах он был главой Национального экономического совета Белого дома.



По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,79 млн случаев заражения новым коронавирусом; от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 215 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.