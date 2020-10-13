Рубль находится в разнонаправленной динамике к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 18 копеек, а евро терял 5 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,32 рубля (плюс 21 копейка), курс евро — 91,11 рубля (минус 4 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром ожидается боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 77 рублей. В ходе сессии возможна активизация давления на национальную валюту, что позволит доллару предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«В течение ближайших дней рубль готов продолжить укрепление на фоне роста валютных интервенций со стороны ЦБ и подготовки к выплате налогов, его краткосрочная техническая перекупленность вчера была снята. Но для пробития канала вниз нужен какой-то мощный драйвер. Если он появится, то курс российской валюты вполне может сходить в район 75 рублей за доллар, о более сильном укреплении рубля речи пока не идет», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.