Верховный суд России предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к разряду уголовного проступка, за который суд освобождает от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Об этом говорится в одобренном пленумом ВС РФ законопроекте о внесении изменений в УК и УПК, который будет внесен в Госдуму.

Под понятие «уголовный проступок» подпадут семь составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без отягчающих обстоятельств. Также к уголовному проступку предлагается отнести 29 составов преступлений небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Это статьи о незаконном образовании юрлица, уклонении от уплаты таможенных платежей, нарушении авторских прав, незаконном использовании товарного знака или маркировки товара, мошенничестве в сфере кредитования или с использованием электронных средств платежа, растрате, причинении имущественного ущерба, незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты кредита, злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг, неправомерных действиях при банкротстве и ряд других. При отсутствии отягчающих обстоятельств и возмещении вреда их предполагают отнести к уголовному проступку с освобождением от уголовной ответственности и назначением судебного штрафа.

Под уголовный проступок не подпадет введенная два года назад статья о злоупотреблениях в сфере госзакупок, а также налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, которые уже предусматривают освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба.

За уголовный поступок предлагает ввести еще две альтернативные меры — общественные работы (аналог действующих обязательных работ) и ограниченно оплачиваемые работы (аналог действующих исправительных работ с удержанием до 10% заработка в доход государства). Исполнять их должны будут инспекции ФСИН, но максимальные сроки, на которые они будут назначаться, будут вдвое ниже.