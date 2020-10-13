ВТБ с 14 октября начинает размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т2-1 и СУБ-Т2-2 объемом от 10 млрд рублей каждый. Об этом сообщили в ВТБ, уточнив, что номинал одной бумаги каждого выпуска составит 10 млн рублей.

В выпусках предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента через 5,5 года и далее в каждую купонную дату при общем сроке обращения 10,5 года. По выпуску серии СУБ-Т2-1 установлена фиксированная ставка купона на уровне 7,6% годовых на первые 5,5 года. По выпуску серии СУБ-Т2-2 предусмотрена плавающая ставка, привязанная к ключевой ставке Банка России (предполагается надбавка в 2,2 процентного пункта к ключевой ставке). Выплата купонного дохода будет производиться каждые полгода.

Размещение выпусков будет проходить на Московской бирже в течение почти двух месяцев. Формат пролонгированного периода размещения успешно зарекомендовал себя при продаже других облигационных инструментов ВТБ, поясняют в банке. Облигации будут предлагаться широкому кругу инвесторов — физических и юридических лиц, имеющих статус квалифицированных инвесторов.

«В условиях высокой волатильности рынков и снижения ставок по депозитам растет интерес населения к инвестиционным продуктам. Клиенты ищут возможность приумножить свои средства без лишних рисков. Сегодня мы предоставляем им такую возможность. Субординированные бумаги ВТБ обеспечены надежностью одного из крупнейших банков, гарантируют полную сохранность капитала и повышенный уровень доходности в сравнении с другими продуктами. Целевой объем выпуска составит не менее 10 миллиардов рублей», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



«Размещение выпусков субординированных облигаций пройдет в рамках реализации планов банка по диверсификации ресурсной базы. Инструмент позволит нам расширить клиентскую базу за счет частных инвесторов и обеспечит эффективное управление ликвидностью», — отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.