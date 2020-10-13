Власти Кипра приняли решение приостановить действие программы по предоставлению гражданства за инвестиции в экономику. Об этом во вторник сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на представителя правительства, передает ТАСС.

По данным агентства, действие программы будет приостановлено с 1 ноября из-за злоупотреблений ее положениями. Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра.

Совет министров Республики Кипр 7 октября принял решение запустить процедуру лишения семи человек так называемых золотых паспортов за дачу ложных показаний и сокрытие информации.



Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов» В результате проверки власти Кипра решили лишить гражданства семерых человек, получивших его в обмен на инвестиции, сообщает РБК со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

В конце сентября Юридическая служба Республики Кипр, исполняющая функции Генпрокуратуры, отдала распоряжение полиции приступить к сбору свидетельских показаний по делу о предполагаемых нарушениях закона при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны «с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления».