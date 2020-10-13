Венчурный рынок в России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сравним с бассейном без воды, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на стратегической сессии Банка России, посвященной обсуждению консультативного доклада «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг».

Во время выступления Чубайс поднял тему необходимости предоставить возможность НПФ участвовать в инвестициях на венчурном рынке, который сравнил с бассейном без воды.

«Хочу присоединиться к образу про бассейн. Да, мы заходим туда и говорим: «Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров». Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», — отметил он.

«НПФ в России — это единственный реалистичный способ без каких-то диких революций, без каких-то немысленных обсуждений наконец-то сдвинуть проблему с мертвой точки», — подчеркнул Чубайс.

Он также отметил, что ЦБ предложил дать возможность НПФ размещать средства пенсионных резервов, сформированных из добровольных пенсионных взносов работодателей и работников, в инвестиционные товарищества и быть сторонами договора такого товарищества. «Это принципиальное изменение позиции ЦБ. До этого было «нет», в течение примерно лет восьми, на сегодняшний день ЦБ сказал «да, но». Это очень важно, это основа», — заключил он.