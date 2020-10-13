Правительство РФ выделило 941,4 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда России по выплате страховых пенсий и пособий. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина на официальном портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 941 миллиард 419 миллионов 718,4 тысячи рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.