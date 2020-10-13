Банк России установил официальные курсы валют на 14 октября.

Курс доллара повысился на 26,16 копейки, составив 77,2855 рубля (77,0239 рубля на 13 октября). Курс евро вырос на 06,95 копейки до 91,0732 рубля (с 91,0037 рубля на 13 октября).

На Московской бирже на 13:10 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 25 копеек, валюты стоят 77,09 и 90,89 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 77—77,44 рубля за доллар и 90,79—91,25 рубля за евро.