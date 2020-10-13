Глава «Сбера» Герман Греф не будет переизбран в совет директоров «Яндекса» на общем годовом собрании компании, которое пройдет 29 октября. Такое решение предложено принять акционерам «Яндекса», говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Греф после «развода» «Сбера» с «Яндексом» останется членом совета директоров компании до собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав совета. В будущем Греф не предполагает своего дальнейшего участия в этом коллегиальном органе управления компанией.