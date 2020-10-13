Правительство Испании одобрило во вторник указ, который запрещает различия по половому признаку при оплате труда. Об этом заявила на пресс-конференции министр труда королевства Йоланда Диас.



«С сегодняшнего дня больше не будет такого, что мужчины и женщины могут получать разные заработные платы», — уточнила глава ведомства.

В свою очередь, министр по равноправию Ирене Монтеро добавила, что «женщины должны получать такую же оплату, как и мужчины, за ту же работу».

Согласно данным Национального института статистики, в 2018 году в королевстве средняя годовая зарплата женщин составила 21 тыс. евро, мужчин — 26,7 тыс. евро. Таким образом, в среднем женщины в Испании получали на 21,4% меньше, чем мужчины.