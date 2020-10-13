Президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.

«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — указано в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 года. Доклад необходимо представлять раз в полгода начиная с 1 января 2021 года.