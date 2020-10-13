Международный валютный фонд улучшил оценку падения российской экономики в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции до 4,1% вместо 6,6%, прогнозировавшихся в июне. Об этом говорится в обновленном докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.



Также, по оценкам фонда, ВВП РФ в 2021 году будет восстанавливаться более низкими темпами, чем ожидалось ранее, — рост составит 2,8% вместо 4,1%. Обновленный прогноз МВФ оптимистичнее официальных оценок ЦБ РФ. Так, российский регулятор ожидает падения ВВП страны в 2020 году в диапазоне 4,5—5,5%, однако в 2021 году рост окажется быстрее — 3,5—4,5%.

Инфляция РФ в среднем за год, согласно прогнозу МВФ, составит 3,2% в 2020 и 2021 годах. В 2019 году данный показатель составил 4,5%. Безработица в 2020-м составит 5,6%, в 2021 году — 5,2%. По итогам 2019 года уровень безработицы составил 4,6%. Платежный баланс страны вырастет в 2020 году на 1,2% и в 2021-м — на 1,8%.

В МВФ отметили, что за последние три месяца представление о том, насколько сложно будет возобновить экономическую активность в условиях нарастания пандемии, стало более конкретным.

«В течение мая и июня, когда экономика многих стран частично возобновила свою работу после изоляции, мировая экономика начала подниматься с глубин, на которые она погрузилась в апреле. Но с повторным распространением пандемии и ее ускорением в некоторых странах открытие многих стран замедлилось, а в некоторых — возобновились частичные блокировки», — пояснили в МВФ, добавив, что возвращение мировой экономики к уровню активности, предшествовавшему пандемии, не будет быстрым.