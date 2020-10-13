Внешний долг России на 1 октября 2020 года составил 461,2 млрд долларов, это на 6,16% (или на 30,3 млрд) ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.

«С начала года размер внешней задолженности страны сократился на 30,3 млрд долларов главным образом за счет уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, внешний долг РФ на 1 января 2020 года составлял 491,418 млрд долларов.