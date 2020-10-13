Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает ввести в России единый социальный стандарт. Эту норму предлагается прописать в программе партии «Единая Россия» к выборам в Госдуму в 2021 году.

«Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания», — сказала сенатор, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.

Она отметила, что постоянно пытается продвигать эту тему, чтобы в России был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, «чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен».