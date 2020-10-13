Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 77,1325 рубля. С начала торговой сессии было проведено 76,9 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок был равен 76,8575—77,44 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,545 рубля, уменьшившись на 60 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,4 тыс. сделок на 349,1 млн евро по курсам от 90,465 до 91,2475 рубля за евро.

Новость от Банка России о запуске цифрового рубля совпала с началом разворота и относительного укрепления российской валюты к доллару и евро, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Цифровой рубль поддержит Россию в мировой торговле и снизит санкционные риски, зависимость от доллара, поясняет она.

«Доллар США во второй половине дня чуть прибавляет в весе и торгуется около 77,08 рубля. Краткосрочно торги вероятны в коридоре 77—78 рублей за доллар США. Евро стоит 90,55 рубля, что оставляет актуальным диапазон колебаний в пределах 90,5—92 рублей», — комментирует эксперт.