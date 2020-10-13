Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после декрета могут распространить на всех, кто брал отпуск по уходу за ребенком, а не только на женщин после декрета, следует из базы данных нижней палаты парламента. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Автор поясняет, что сейчас по закону «О занятости» закреплено право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, причем работодатель обязан проводить профобучение работников, если это является условием выполнения определенных видов деятельности.

Однако Трудовой кодекс предусматривает возможность профобучения или дополнительного профобразования только такой категории работников, как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

«Вместе с этим следует отметить, что в соответствии со статьей 256 ТК РФ отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. В этой связи принятие предлагаемых изменений позволит устранить юридическую коллизию», — говорится в пояснительной записке.