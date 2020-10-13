Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Совкомбанку до уровня «ruА+» с «позитивным» прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA» с «позитивным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением масштабов и уровня диверсификации бизнеса банка за последний год при сохранении адекватного качества активов. Кроме того, мы отмечаем, что банк уже сформировал значительный объем провизий на фоне спада в экономике и ограничительных мер, связанных с COVID-19, сохранив комфортный запас капитала, и по итогам текущего года, учитывая адекватное качество активов, может показать финансовый результат не хуже прошлого года», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, розничный портфель характеризуется адекватной продуктовой диверсификацией и высокой долей обеспеченных кредитов (63% по итогам первого полугодия 2020-го, по данным МСФО), что значительно выше, чем у банков схожей специализации. Для корпоративного портфеля характерна приемлемая отраслевая концентрация (по итогам первого полугодия 2020-го доля крупнейшей отрасли составила около 20% корпоративных кредитов, доля трех крупнейших отраслей — около 52%, согласно МСФО).

С 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го банк на 49% нарастил объем привлеченных средств корпоративных клиентов, что привело к снижению концентрации ресурсной базы на средствах физлиц и ИП (с 44% до 33% привлеченных средств за аналогичный период).

