Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила правительству и профильным ведомствам распространить налоговый маневр на IТ-компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги, пишет РБК . Об этом сообщается в итоговой резолюции Российского интернет-форума 2020. К компаниям «цифрового контура» ассоциация относит поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т. д.

По мнению членов РАЭК, большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства, поскольку они не подходят под утвержденные критерии поддержки. Пока претендовать на господдержку могут только организации, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу программного обеспечения. Не могут получить поддержку разработчики систем электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта («Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем и др. Как говорится в письме, закон будет бесполезным для IТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология».

Эксперты предложили ввести в России нормы «цифрового ГТО» Название «цифровое ГТО» отсылает к советской практике сдачи нормативов ГТО («готов к труду и обороне»), а ВШЭ предлагает расшифровывать аббревиатуру как «готов к труду и обучению».

Представители ассоциации предупредили, что снижение выручки и прибыли интернет-компаний приведет к сокращению этого сегмента рынка, при этом из-за «слабой готовности инвесторов к вложениям» и отсутствия у них «свободных денег» заменить ушедших игроков будет затруднительно. Это может привести к наращиванию доли рынка иностранными компаниями, при этом бывшие сотрудники закрывшихся организаций будут трудоустроены в зарубежные компании.

Кроме расширения числа компаний, которые смогут воспользоваться налоговым маневром, РАЭК предложила признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами и при условии его создания в России; установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10%, распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств; отсрочить введение новых цифровых систем до 1 января 2022 года; отсрочить обязательную предустановку отечественного ПО на компьютеры, смартфоны и другие устройства на тот же срок. «Налоговый маневр» и другие льготы предлагается распространить не только на системообразующие предприятия и МСБ, но и на все остальные IТ-компании.

По словам экспертов, предложенные меры своевременные и необходимые для дальнейшего полноценного развития отрасли.