Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:20 мск прибавил 0,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 837,65 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,04% и равнялся 1 156,56 пункта.

«Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду сохранения неоднозначного внешнего фона. Российская валюта остается на грани более уверенного краткосрочного укрепления, но покупатели с повышенной осторожностью тестируют важные технические уровни. Среда может пройти для большинства рынков под знаком бокового движения. Инвесторы пытаются переоценить позиции перед выборами в США и продолжением сезона квартальных отчетностей», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.