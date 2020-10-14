Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 13 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 77,21 рубля (плюс 16 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 12 копеек до 90,59 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра пара доллар/рубль торгуется около поддержки 76,45 рубля за доллар, для стремительного укрепления необходимо пройти уровень 76 рублей. По его словам, ближайшая цель для рубля находится на уровне 75 рублей за доллар.

«Рубль в паре с долларом приступил к консолидации вокруг отметки 77. Сюда же подобралась нижняя граница восходящего канала от начала июня. Канал этот живет слишком долго, пора бы ему уйти в историю. При появлении внешних позитивных драйверов в условиях большого объема валютных интервенций со стороны ЦБ и приближения пика налогового периода рубль может начать еще одну фазу укрепления с целью 75 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.