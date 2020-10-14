Мосбиржа планирует запустить торговлю фьючерсами на индекс недвижимости, американских акций и индекс полной доходности в 2021 году, сообщил председатель правления биржи Юрий Денисов на форуме Национальной финансовой ассоциации ПФИ-2020.

«У нас достаточно обширные планы на следующий год… мы запланировали запустить (фьючерсы на. — Прим. ред.) индекс недвижимости и индекс американских акций, и индекс полной доходности», — сказал Юрий Денисов.

Напомним, сам индекс московской недвижимости MREDC Мосбиржа запустила в августе. Это индикатор средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в Москве на основе реальных ипотечных сделок Сбербанка.

В конце августа Мосбиржа начала торги американскими акциями из индекса S&P 500. Торги и расчеты по ним, в отличие от Санкт-Петербургской биржи, осуществляются в рублях.

Индексы полной доходности рассчитываются в дополнение к ценовым индексам и отражают изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат.