Объемы финансирования Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за последние пять лет увеличились на 40%, при этом число застрахованных лиц в России не возросло. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день объем финансирования за последние пять лет увеличился на 40% в системе здравоохранения. При этом количество застрахованных не увеличилось. То есть общая сумма средств, которая направлена на страховые компании, также возросла и составляет на сегодняшний день свыше 22 миллиардов рублей», — сказал министр на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко отметил, что права страховых компаний в РФ не ущемляются, однако он призвал их уделять больше внимания современным методам работы с пациентами. «Я прошу сейчас задуматься, кому из вас сколько [раз] звонила страховая компания по вопросам, скажем, посещения диспансеризации или по привлечению [людей] с хроническими заболеваниями на диспансерный осмотр», — отметил министр.